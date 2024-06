Résultat des législatives à Navailles-Angos : l'élection 2024 en direct

11:02 - Navailles-Angos et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

La démographie et le contexte socio-économique de Navailles-Angos déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 103 habitants par km² et 47,75% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 8,21% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,86%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 654 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,68%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,51%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Navailles-Angos mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,37% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.