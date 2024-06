Résultat des législatives à Néfiach : l'élection 2024 en direct

Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le Rassemblement national parvenait en première position à Néfiach au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Sandrine Dogor-Such qui se classait en tête au premier tour avec 33,47% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 65,91%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,09%.

11:02 - Néfiach : démographie et socio-économie impactent les législatives

Quel portrait faire de Néfiach, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 709 logements pour 1 343 habitants, la densité de la ville est de 143 hab/km². Ses 75 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 374 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 20,47% des résidents sont des enfants, et 6,85% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 25,56% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,51% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 253,93 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. En somme, à Néfiach, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.