Résultat des législatives à Nesles : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comment la composition démographique de Nesles façonne les résultats électoraux ?

Devant le bureau de vote de Nesles, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Dotée de 468 logements pour 1 070 habitants, la densité de la commune est de 190 habitants/km². Ses 26 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (80,13%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 28,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 168,92 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Nesles participe à l'histoire française.