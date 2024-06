Résultat des législatives à Neuwiller-lès-Saverne : l'élection 2024 en direct

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Neuwiller-lès-Saverne

Comment la population de Neuwiller-lès-Saverne peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 35 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,25%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,71%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 377 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,35%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,49%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Neuwiller-lès-Saverne mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,7% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.