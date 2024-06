Résultat des législatives à Nice : les premiers chiffres, ce que l'on sait déjà

18:09 - Eric Ciotti vient d'arriver à son QG et se prépare à réagir aux premiers résultats Eric Ciotti vient d'arriver à son QG à Nice, près du port. L'actuel président du groupe Les Républicains devrait y tenir un discours à la suite des premiers résultats des élections législatives de 2024 qui tomberont aux alentours de 20h.

17:35 - Un score du RN dans la moyenne à Nice au début du mois Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Dans le détail, 35970 électeurs de Nice ont en effet préféré le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella cumulait 32.28% des voix devant Valérie Hayer à 13.03% et Manon Aubry à 12.28%.

17:34 - Un taux de participation en hausse dans les Alpes-de-Haute-Provence à 17h Les électeurs des Alpes-de-Haute-Provence semblent se déplacer pour ce premier tour des élections législatives de 2024. A 17h, le taux de participation s'y établit à 53,33%. Cela reste cependant en dessous de la participation nationale qui s'établit à 59,39%.

16:49 - Un assesseur frappe le président d'un bureau de vote à Nice Un assesseur a été interpellé ce dimanche 30 juin au matin à Nice. Selon le compte X de Christian Estrosi, il a tenté d'empêcher l'ouverture du bureau de vote de l'école des Baumettes en agressant physiquement son président, lui assénant un coup de poing. "Je dénonce avec la plus grande fermeté l'agression physique dont a été victime le président des bureaux de vote de l'école des Baumettes", a écrit le maire de Nice. L'assesseur a été interpellé. Selon l'AFP, le parquet a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "violences sur personne chargée d'une mission de service public et outrages sur fonctionnaires de police".

16:44 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Nice ? La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22.39% contre 25.13% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 21.58% et 14.25% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 44.61% contre 55.39%.

16:34 - Eric Ciotti (Les Républicains) a voté à Nice L'actuel président du groupe LR, Eric Ciotti, s'est rendu plus tôt dans la journée pour déposer son bulletin de vote pour ce premier tour des élections législatives de 2024. ????️A voté ! pic.twitter.com/SJO4oeHdc5 — Eric Ciotti (@ECiotti) June 30, 2024

16:27 - Quel résultat à Nice pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Nice il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 15.84% au premier tour, contre 27.23% pour les candidats Ensemble ! en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 3 circonscriptions de la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux adversaires étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 54.01% contre 50.04% pour les vainqueurs. Les vainqueurs de l'élection dans la ville étaient donc cette fois Eric Ciotti (LR) dans la 1re circonscription avec 56.33%, Philippe Pradal (ENS) dans la 3e circonscription avec 57.5% et Christelle d'Intorni (LR) dans la 5e circonscription avec 50.55%.

15:39 - Élections législatives à Nice : un éclairage démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Nice contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,5% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 42,61% de population active et une densité de population de 4762 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (46,14%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 95 064 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 19,50% et d'une population étrangère de 15,19% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,82% à Nice, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.

15:02 - A la mi-journée, le taux de participation est en forte hausse dans les Alpes-de-Haute-Provence Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le taux de participation du premier tour des élections législatives 2024 est de 28,97% selon les chiffres de la préfecture du département. Le taux de participation à la même heure en 2022 était de 23,42% dans ce département. Au niveau national, la participation s'élève à 25,90% à midi.

10:59 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Nice Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, 50,79% des personnes en capacité de participer à une élection à Nice avaient pris part au scrutin. La participation était de 47,78% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,67% au premier tour et seulement 39,5% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Nice cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 70,22% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 67,86% au second tour, ce qui représentait 149 910 personnes.