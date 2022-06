Résultat des législatives à Nice - Election 2022 (06000) [PUBLIE]

12/06/22 23:59

Résultat des législatives 2022 à Nice

Le résultat des élections législatives 2022 à Nice est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Alpes-Maritimes

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes

À Nice, les 82307 citoyens votant dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes se sont prononcés pour le candidat Les Républicains. A l'échelle de la ville, Eric Ciotti a accumulé 32% des voix. Il ressort devant Graig Monetti (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Anne-Laure Chaintron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 26% et 20% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 44%, ce qui représente 36 516 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nice Eric Ciotti Les Républicains - 31,70% Graig Monetti Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 25,92% Anne-Laure Chaintron Nouvelle union populaire écologique et sociale - 20,42% Muriel Vitetti Rassemblement National - 13,30% Christian Razeau Ecologistes - 2,56% Sylvie Zakrzewski Droite souverainiste - 1,60% Kenza Athanasopoulos Divers gauche - 1,54% Loïc Lalande Ecologistes - 1,25% Lalla-Chama Gabrielle Ben Moulay Ecologistes - 0,93% Florent Imbert Divers extrême gauche - 0,54% Chantal Beaudet Divers - 0,24% Nathalie Dloussky Divers - 0,00% Participation au scrutin Circonscription Nice Taux de participation - 44,37% Taux d'abstention - 55,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 0,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 1,77% Nombre de votants - 36 516

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes

C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de suffrages auprès des 78884 habitants de Nice inscrits dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription, 3 autres communes participant également au résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes. Le niveau de la participation atteint 43% des citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale. Philippe Pradal a obtenu 27% des votes. Il devance Enzo Giusti (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Benoît Kandel (Rassemblement National) qui reçoivent dans l'ordre 23% et 16% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nice Philippe Pradal Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 26,86% Enzo Giusti Nouvelle union populaire écologique et sociale - 22,64% Benoît Kandel Rassemblement National - 15,86% Laurent Castillo Les Républicains - 12,61% Philippe Vardon Reconquête ! - 10,55% David-André Darmon Ecologistes - 2,86% Dominique Boy-Mottard Parti radical de gauche - 2,83% Marie-Françoise Caussin Ecologistes - 1,55% Marie-Ange Riviere Droite souverainiste - 1,45% Gabriel-Kayne Mercier Ecologistes - 1,41% Estelle Jaquet Divers extrême gauche - 0,63% Sylvie Bonaldi Ecologistes - 0,56% Yann Benoit Divers - 0,20% Participation au scrutin Circonscription Nice Taux de participation - 42,61% Taux d'abstention - 57,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,53% Nombre de votants - 33 610

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes

A l'échelle de l'agglomération, Marine Brenier-Ohanessian a enregistré 30% des votes. Frank Khalifa (Rassemblement National) et Philippe Benassaya (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent dans l'ordre 19% et 19% des voix. Le niveau de la participation représente 40% des habitants autorisés à voter dans la commune pour la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes (24 938 votants). Reste encore à déterminer si les électeurs des 27 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Nice.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nice Marine Brenier-Ohanessian Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 29,62% Frank Khalifa Rassemblement National - 19,48% Philippe Benassaya Nouvelle union populaire écologique et sociale - 19,37% Christelle d'Intorni Les Républicains - 15,35% Cédric Vella Reconquête ! - 8,27% Géraldine Maiyé Ecologistes - 3,73% Thibault Delhez Droite souverainiste - 1,83% Nathalie Soisson Ecologistes - 1,13% Agnès Benkemoun Divers extrême gauche - 0,79% J-C. Wahid Spach Divers - 0,43% Participation au scrutin Circonscription Nice Taux de participation - 40,49% Taux d'abstention - 59,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,49% Nombre de votants - 24 938

Eric Ciotti (LR) en tête dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes Selon France 2, Eric Ciotti arrive en tête dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes, à hauteur de 30 à 32% des voix, devant Graig Monetti, candidat de la majorité présidentielle à 25% des voix, puis Anne-Laure Chaintron, candidate Nupes estimée à 20% des voix. Reconquête! et les candidats de divers droite sont en dessous des 5%, respectivement 4,3% et 3,1%. Le rappel de 2017 Si, en 2017, lors des précédentes élections législatives, la France a été frappée par une vague macroniste, les Alpes-Maritimes, de leur côté, ont su contenir l'assaut d'Emmanuel Macron. Au premier tour des élections législatives cette année là, les candidats de la majorité présidentielle avaient recueillis 25,37% des suffrages exprimés, contre 22,49% pour Les Républicains, le Front national ayant été crédité de 19,67%. En sera-t-il de même cinq ans plus tard ? Réponse à partir de 20 heures ce dimanche soir avec la diffusion des premiers résultats. Ce taux de participation est situé en-dessous, de 5 points et demi, du taux de participation national à 17 heures, qui s'élève à 39,42%. C'est 1,3 point de moins par rapport à l'élection législatives de 2017 qui était à 40,75% à la même heure. L'un des députés de Nice, le marcheur Cédric Roussel, ainsi que l'ancien maire de Cannes, Bernard Brochand, député sortant sur la circonscription englobant son ancienne mairie. A Nice et dans les Alpes-Maritimes, qui avait été élu en 2017 ? En 2017, les Alpes-Maritimes, fief de droite, sont en partie passées du côté LREM. En effet, alors que les neuf circonscriptions étaient tenues par des députés LR (et un UDI), trois candidats LREM avaient gagné dans leur circonscription : Loïc Dombreval (2e), Cédric Roussel (3e) et Alexandra Valetta-Ardisson (4e). Entre temps, le premier est passé chez Horizons, tout comme Marine Brenier (5e, ex-LR). Eric Ciotti (1ere), Laurence Trastour-Isnard (6e), Eric Pauget (7e), Bernard Brochand (8e) et Michèle Tabarot (9e) complètent la liste des députés du 06. D'après la place Beauvau d'où nous parviennent les chiffres suivants, le taux de participation à midi dans les Alpes-Maritimes se chiffre à 16,65% dans le cadre du 1er tour des législatives. Une participation près de deux points inférieure à celle constatée à l'échelle nationale (France métropolitaine) à midi : 18,43%.

Législatives 2022 à Nice : les enjeux