Résultat des législatives à Nogent-sur-Marne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quels seront les reports pour les voix de gauche à Nogent-sur-Marne ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 17,67% à Nogent-sur-Marne. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 10,6% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,89% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,2% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 34% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Nogent-sur-Marne, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 26,19% des votes dans la commune. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de la majorité dans les sondages ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Nogent-sur-Marne Difficile de tirer des conclusions de tous ces résultats. Mais des éléments se dégagent… La progression du RN est déjà forte à Nogent-sur-Marne entre le score de Jordan Bardella en 2019 (9,49%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (14,14%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN une progression de 15 points par rapport aux législatives 2022 en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 14% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le Rassemblement national relégué à Nogent-sur-Marne lors des élections de juin Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il est bon d'analyser avec attention. Un véritable raz de marée… Même s'il y a des exceptions ! Le trio de tête des récentes élections européennes à Nogent-sur-Marne, en effet, était composé de la liste de Jordan Bardella en troisième position, avec 14,14% des votes, distancée par la liste de Raphaël Glucksmann avec 17,67% et enfin la liste de Valérie Hayer avec 20,72%, couronnée sur place.

14:32 - Qui a gagné la présidentielle en 2022 à Nogent-sur-Marne ? Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 38,91% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 19,88%. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 8,78%. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 79,24% contre 20,76% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection 2024. Le RN n'a pas convaincu à Nogent-sur-Marne il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 6,36% au premier tour, contre 37,10% pour Mathieu Lefevre (Ensemble !), Nogent-sur-Marne votant pour la 5ème circonscription du Val-de-Marne. Le second tour restera sur cette partition, le parti voyant encore le binôme Ensemble ! L'emporter.

11:02 - Les données démographiques de Nogent-sur-Marne révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Nogent-sur-Marne se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 43,78% de cadres pour 33 472 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 3 435 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (61,91%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 3 405 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 45,1% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 812,23 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Nogent-sur-Marne, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Nogent-sur-Marne : les législatives débutent À Nogent-sur-Marne, l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des Français pourraient entre autres faire augmenter la participation à Nogent-sur-Marne. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,92% dans l'agglomération, contre un taux de participation de 78,33% au premier tour, ce qui représentait 17 472 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,79% au premier tour. Au second tour, 53,21% des électeurs se sont déplacés. Quel député remplacera Mathieu Lefevre dans la 5ème circonscription du Val-de-Marne ?