Résultat des législatives à Nogent-sur-Oise : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une fourchette de 40% à 46% pour le Front populaire à Nogent-sur-Oise La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, devrait en rassembler une portion. Aux élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 8,89% à Nogent-sur-Oise. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 33,85% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,2% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,76% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 46% sur place. Au cours du premier tour des législatives à Nogent-sur-Oise, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 40,86% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Nogent-sur-Oise compte parmi les rares communes où l'extrême droite na pas progressé ces 5 dernières années Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. À Nogent-sur-Oise, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,74% à l'issue du précédent vote européen et 27,34% le 9 juin dernier. Cette contre-performance tranche avec ce qui a été observé sur la France entière, avec environ huit points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Nogent-sur-Oise début juin Le résultat de ce 30 juin fera sans doute écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Nogent-sur-Oise lors des européennes 2024 à Nogent-sur-Oise, avec 33,85% des bulletins. La liste surpassait alors celle de Jordan Bardella avec 27,34% dans la ville. Valérie Hayer achevait l'élection troisième, avec 9,11%.

14:32 - Nogent-sur-Oise avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est incontestablement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. On remarque que le RN avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait engrangé 19,34% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 45,08%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 19,94% et Marine Le Pen avec 19,34%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 37,31% contre 62,69%).

12:32 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Nogent-sur-Oise ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble logique au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Nogent-sur-Oise, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 19,88% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 40,86% pour Loïc Pen (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (60,65%). Loïc Pen remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Nogent-sur-Oise : perspectives électorales Dans le cadre de la campagne électorale législative, Nogent-sur-Oise est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 21 382 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 965 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 5 426 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (74,64%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les 4 090 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2074,32 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 18,78%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Nogent-sur-Oise, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Participation à Nogent-sur-Oise : quelles perspectives pour les élections législatives ? À Nogent-sur-Oise, l'un des critères essentiels de ces législatives 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 65,91% au premier tour. Au second tour, 64,34% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Nogent-sur-Oise ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 34,3% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 40,84% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages, combinée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Nogent-sur-Oise.