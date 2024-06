Résultat des législatives à Noisiel : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Noisiel, quel candidat vont plébisciter les électeurs de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Noisiel, le binôme Nupes avait en effet obtenu 44,66% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 51% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 15,22% à Noisiel. Un score qui devrait s'améliorer aux législatives, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 53% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Noisiel Difficile de mettre en perspective cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Si dans tout le pays, les sondeurs dessinent une évolution moyenne du RN à environ quinze points de plus aux législative 2024 en comparaison de son score des précédentes législatives (ce qui porterait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 25% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a visiblement pris que 1 point de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. La dynamique pourrait donc être moins forte localement.

15:31 - La particularité Noisiel lors des européennes 2024 Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le résultat des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent, même si tous les territoires ne sont pas touchés. Lors des élections européennes en effet, la liste Bardella avait réuni 15,84% des votes à Noisiel et n'était que deuxième. C'est Manon Aubry qui terminait en première place avec 30,98%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à Noisiel lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection suprême. Marine Le Pen terminait loin derrière dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 10,9% contre 25,93% pour Emmanuel Macron et 44,34% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin ne sera pas plus favorable à la patronne du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 75,81% contre 24,19% pour Le Pen.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Noisiel ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Noisiel, cumulant 10,05% des votes sur place, contre 44,66% pour Maxime Laisney (LFI-PS-PC-EELV). Au deuxième tour, c'est encore Maxime Laisney qui glanera le plus de voix, avec 59,86% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Les défis socio-économiques de Noisiel et leurs implications électorales En pleine campagne électorale législative, Noisiel est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 15 461 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 090 entreprises, Noisiel se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 20,25% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 4,69% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 2 608 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 26,10%, Noisiel est un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 14,02%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2391,74 euros/mois. À Noisiel, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Noisiel Au cours des derniers scrutins électoraux, les 15 558 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les dernières européennes, parmi les 9 119 inscrits sur les listes électorales à Noisiel, 58,25% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 57,79% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,62% au premier tour. Au second tour, 58,07% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Noisiel ? Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.