Résultat des législatives à Norroy-lès-Pont-à-Mousson : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Norroy-lès-Pont-à-Mousson au premier tour de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est probablement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. La présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen engrangeait 34,95% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 30,24% et 14,4% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 5,24% des suffrages pour sa part. Nouveau coup d'éclat de la candidate du RN au second tour contre Emmanuel Macron avec 50,41%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Norroy-lès-Pont-à-Mousson Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces élections des députés 2024. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Norroy-lès-Pont-à-Mousson il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Anthony Boulogne devant ses concurrents au premier tour, avec 31,52% dans la cité, qui votait pour la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 55,29%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,71%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Norroy-lès-Pont-à-Mousson Les facteurs démographiques et socio-économiques de Norroy-lès-Pont-à-Mousson mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des élections législatives. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le bourg, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,41% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (88,29%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 468 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,19%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (3,79%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Norroy-lès-Pont-à-Mousson mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,32% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives à Norroy-lès-Pont-à-Mousson Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des élections antérieures ? Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, 1 027 électeurs de Norroy-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) avaient pris part au scrutin (soit 53,85%), contre une participation de 54,45% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,85% au premier tour et seulement 44,54% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Norroy-lès-Pont-à-Mousson pour les élections législatives 2024 ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 77,09% des électeurs habilités dans la localité s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 78,59% au second tour, soit 789 personnes.