Résultat des législatives à Nuillé-sur-Vicoin : l'élection 2024 en direct

15:36 - 39,73% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Nuillé-sur-Vicoin

Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la principale clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Nuillé-sur-Vicoin avec 22,01% contre 39,73% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 12,56% et 5,91% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 36,19% contre 63,81%.