Résultat des législatives à Obersaasheim : l'élection 2024 en direct

11:02 - Le poids démographique et économique d'Obersaasheim aux élections législatives

Dans la ville d'Obersaasheim, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Le taux de chômage à 4,84% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 79 hab/km² et 51,73% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,66%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 355 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 14,05% et d'une population immigrée de 16,59% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Obersaasheim mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,61% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.