11:02 - Élections à Oermingen : l'impact des caractéristiques démographiques

Quel portrait faire d'Oermingen, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 114 habitants répartis dans 517 logements, ce bourg présente une densité de 85 habitants par km². L'existence de 44 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 10,4% des résidents sont des enfants, et 9,33% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 13,44% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 42,37% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1016,45 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Oermingen manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.