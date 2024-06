En direct

19:51 - À Ombrée d'Anjou, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est électoralement incertain. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait terminé à 12,58% à Ombrée d'Anjou début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (5,12%), l'écologiste Marie Toussaint (5,19%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (2,31%) le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 24% sur place. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Ombrée d'Anjou, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 25,38% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,78% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,08% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 1,59% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 11 points à Ombrée d'Anjou Alors que retenir de cet ensemble de chiffres ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à près de 26% à Ombrée d'Anjou ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Ombrée d'Anjou dans la moyenne française concernant Bardella début juin Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Dans le détail, 1002 électeurs d'Ombrée d'Anjou ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a attiré 33,99% des votes contre Valérie Hayer à 19,23% et Raphaël Glucksmann à 12,58%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Ombrée d'Anjou au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Ombrée d'Anjou avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,33%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 35,71% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,78% et 5,25% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,3% contre 60,7%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des dernières législatives à Ombrée d'Anjou Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN va être le déterminant pour ces élections au niveau local. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville d'Ombrée d'Anjou, cumulant 18,66% des suffrages sur place, contre 41,03% pour Philippe Bolo (Ensemble !). Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Ombrée d'Anjou : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections À Ombrée d'Anjou, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Dans l'agglomération, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,92% de 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 720 €/an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (11,49%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,16%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Ombrée d'Anjou mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,95% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Participation à Ombrée d'Anjou : que retenir des précédentes élections ? L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, 50,57% des personnes en capacité de voter à Ombrée d'Anjou avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 49,75% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,83% au premier tour. Au deuxième tour, 55,07% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Ombrée d'Anjou cette année ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24% des votants de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 25,14% au premier tour.