Résultat des législatives à Orée d'Anjou : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel verdict pour à gauche à la fin de ces législatives ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste Glucksmann avait obtenu 13,14% à Orée d'Anjou il y a quelques jours. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 26% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Orée d'Anjou, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,05% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,44% pour Yannick Jadot, 1,62% pour Fabien Roussel et 1,71% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par le RN à Orée d'Anjou Que retenir de tous ces chiffres ? Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà progressé de 14 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN arrive tout proche des 30% voire plus à Orée d'Anjou ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Orée d'Anjou au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Orée d'Anjou, avec 33,83% des voix devant la liste de Valérie Hayer avec 15,87%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 13,14%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Orée d'Anjou au premier tour de la dernière présidentielle Orée d'Anjou avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,19%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 33,99% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,9% et 5,44% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 37,49% contre 62,51%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Orée d'Anjou ? Analyser le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous électoral du jour. Les législatives 2022 à Orée d'Anjou ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 20,69% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Maine-et-Loire, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 27,05% des voix. Sur la commune d'Orée d'Anjou, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

11:02 - Orée d'Anjou : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Orée d'Anjou est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 16 709 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 858 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 920 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (85,85%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Orée d'Anjou accueille une communauté diversifiée, avec ses 217 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 148 €/an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Orée d'Anjou s'inscrit dans l'histoire du pays.

09:32 - C'est l'heure de voter à Orée d'Anjou : les législatives débutent Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 12 797 inscrits sur les listes électorales à Orée d'Anjou, 47,96% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 51,56% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,46% au premier tour et seulement 53,8% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 22,33% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 21,63% au deuxième tour.