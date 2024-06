En direct

19:52 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Ormesson-sur-Marne ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste une inconnue. Au cours du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 20,85% des suffrages dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 11,26% à Ormesson-sur-Marne début juin. Mais ce sont 25% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (10,37%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,99%) ou encore de Léon Deffontaine (1,78%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 13 points à Ormesson-sur-Marne Alors que déduire de cette masse de chiffres ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 20% voire plus à Ormesson-sur-Marne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Ormesson-sur-Marne aux européennes Le nom de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. 31,44% des votes sont en effet tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Ormesson-sur-Marne, contre Valérie Hayer à 16,7% et Raphaël Glucksmann à 11,26%. Le mouvement nationaliste a convaincu ainsi pas moins de 1167 électeurs d'Ormesson-sur-Marne.

14:32 - 35% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Ormesson-sur-Marne C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Ormesson-sur-Marne avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,92%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 35% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 17,24% et 9,12% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 34,58% contre 65,42%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune d'Ormesson-sur-Marne, obtenant 16,88% des voix sur place, contre 30,62% pour Maud Petit (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés La République en Marche avec 33,00% contre 67,00% pour les vainqueurs. Maud Petit conservait donc son avance sur place.

11:02 - Ormesson-sur-Marne : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune d'Ormesson-sur-Marne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 17,48% des résidents sont des enfants, et 26,43% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 3172,71 € par mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3 323 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 15,21% et d'une population immigrée de 19,23% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,88% à Ormesson-sur-Marne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Ormesson-sur-Marne ? L'une des grandes inconnues des législatives sera immanquablement la participation à Ormesson-sur-Marne. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 72,95% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 78% au premier tour, c'est-à-dire 5 309 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,53% au premier tour. Au deuxième tour, 47,06% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français cumulée avec les craintes dues au conflit entre Israël et la Palestine, pourraient entre autres faire augmenter le taux de participation à Ormesson-sur-Marne.