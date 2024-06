Résultat des législatives à Orthez : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Orthez pour ces législatives ? Une autre interrogation de ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. Aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 20,96% à Orthez. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (6,08%), l'écologiste Marie Toussaint (5,64%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (2,66%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 33% sur place. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 21,66% des bulletins dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 9 points à Orthez Que peut-on déduire de cette combinaison de statistiques ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Orthez entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera à près de 20% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 24,92% à Orthez au début du mois Une autre élection, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il est bon d'observer de près. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui arrive désormais. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Orthez. L'extrême droite a cumulé 24,92% des suffrages, soit 963 voix, contre Raphaël Glucksmann à 20,96% et Valérie Hayer à 15,99%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Orthez au premier tour de l'élection présidentielle Avec 16,81%, c'est un score trop étriqué qu'avait obtenu Marine Le Pen à Orthez au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,62% et 20,33% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour avec 36,27% contre 63,73%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Orthez Analyser le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville d'Orthez, obtenant 11,65% des voix sur place, contre 36,13% pour David Habib (Divers gauche). Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à David Habib (Divers gauche) pour le leadership localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Orthez : ce qu'il faut savoir A mi-chemin des élections législatives, Orthez foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 10 684 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 846 entreprises, Orthez est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (73,11%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 448 résidents étrangers, soit 4,28% de la population, participe à son multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 50,12% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 678,81 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Orthez, les problématiques locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est le moment de voter à Orthez pour les législatives Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes consultations politiques. Début juin, pendant les élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 49,93% au sein d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques). L'abstention était de 47,61% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,41% au premier tour. Au deuxième tour, 51,46% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, sur les 7 982 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 28,58% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 26,15% au premier tour.