Résultat des législatives à Osséja : l'élection 2024 en direct

Démographie et politique à Osséja, un lien étroit

Dans la ville d'Osséja, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 12,59% des résidents sont des enfants, et 7,76% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (71,87%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 425 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,40% et d'une population étrangère de 10,69% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 57,33%, comme à Osséja, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.