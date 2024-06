Résultat des législatives à Otterswiller : l'élection 2024 en direct

11:02 - Otterswiller : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Comment les habitants d'Otterswiller peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Dans le bourg, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 30,28% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (88,53%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 515 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,74%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,39%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Otterswiller mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,38% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.