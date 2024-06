Résultat des législatives à Oullins : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait cumulé 16,09% à Oullins début juin. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 42% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Oullins, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 34,35% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN à Oullins lors des législatives ? Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de données ? La progression du RN semble déjà forte à Oullins entre le score de Jordan Bardella en 2019 (16,08%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (22,31%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 18% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella à 22,31% à Oullins au début du mois Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est affichée en tête des élections du Parlement européen à Oullins. Le bulletin a attiré 22,31% des votes, face à Manon Aubry à 16,13% et Raphaël Glucksmann à 16,09%.

14:32 - Oullins avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 La présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Chez les électeurs d'Oullins, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un maigre 14,82%, la cheffe du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,2% et 27,89% des votes. Le second round de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 70,84% contre 29,16% pour Le Pen.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Oullins ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 à Oullins ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 10,57% dans la commune, partie intégrante de la 12ème circonscription du Rhône, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 34,35% des voix. Pas de changement au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Jean-François Baudin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour la première position localement.

11:02 - Comment la composition démographique d'Oullins façonne les résultats électoraux ? Dans la ville d'Oullins, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,76%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (69,29%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 9 026 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,78% et d'une population étrangère de 8,26% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,09% à Oullins, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Perspectives de l'abstention aux législatives à Oullins Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Oullins (69600) ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,02% au premier tour et seulement 50,51% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Oullins ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 16 915 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 26,54% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,4% au premier tour.