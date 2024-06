En direct

19:51 - À Palavas-les-Flots, que vont décider les supporters de gauche ? La Nupes ayant explosé, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Répondre à cette question est courageux. Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Palavas-les-Flots, le binôme Nupes avait en effet réuni 14,32% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,24% pour Yannick Jadot, 1,98% pour Fabien Roussel et 1% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 11,39% à Palavas-les-Flots le 9 juin. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 18% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (3,62%), de Marie Toussaint (3,22%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,72%).

18:42 - Le Rassemblement national en force à Palavas-les-Flots avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà forte à Palavas-les-Flots entre le score de Jordan Bardella en 2019 (37,67%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (42,17%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport aux élections de 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration du Rassemblement national à Palavas-les-Flots Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 42,17% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Palavas-les-Flots, devant Valérie Hayer à 13,37% et Raphaël Glucksmann à 11,39%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec 1596 votants de Palavas-les-Flots.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Palavas-les-Flots lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. La présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Palavas-les-Flots. La cheffe du Rassemblement national finissait à 32,82% au premier tour contre 22,94% pour Emmanuel Macron et 13,87% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 13,84% des voix. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est encore la numéro 1 du parti frontiste qui passait devant avec 56,37%, devant Emmanuel Macron à 43,63%.

12:32 - Quel score à Palavas-les-Flots pour le Rassemblement national aux législatives ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très observé localement pour ces législatives 2024. Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Palavas-les-Flots lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet France Jamet qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 29,05% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de l'Hérault. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Patricia Miralles (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 66,35%.

11:02 - Comment la composition démographique de Palavas-les-Flots façonne les résultats électoraux ? A mi-chemin des élections législatives, Palavas-les-Flots fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 881 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 060 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 10,75% des résidents sont des enfants, et 13,12% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 160 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 064 €/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,51%, annonçant une situation économique tendue. À Palavas-les-Flots, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation aux élections législatives à Palavas-les-Flots : les enseignements L'une des clés du scrutin législatif 2024 sera l'abstention à Palavas-les-Flots. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 49,86% au premier tour et seulement 46,95% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,05% dans la ville. La participation était de 75,81% au deuxième tour, c'est-à-dire 4 707 personnes.