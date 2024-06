Résultat des législatives à Palinges : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. C'est en effet la liste Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Palinges, avec 42,36% des bulletins dans l'urne devant la liste portée par Valérie Hayer avec 14,7%, et Raphaël Glucksmann avec 9,86%.

Le scrutin présidentiel est certainement la clé pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 30,67% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Palinges. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,67% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16%. Palinges n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 6,79% des suffrages. Nouvelle déflagration de la cheffe du RN au deuxième tour devant Emmanuel Macron avec 53,08%.

Élections à Palinges : l'impact des caractéristiques démographiques

Devant le bureau de vote de Palinges, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 442 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 61 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 837 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (25,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 37,24% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,61% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 5,02 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Palinges manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.