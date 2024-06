En direct

La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en attirer une portion. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait glané 18,68% à Pechbonnieu pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (7,21%), l'EELV Marie Toussaint (5,93%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (2,87%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 32% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Pechbonnieu, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 30,28% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Pechbonnieu entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 26% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Le 9 juin en effet, à Pechbonnieu, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, l'a emporté, cumulant 27,57% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 18,68% et Valérie Hayer à 15,22%. Ce qui correspond à 558 bulletins dans la localité.

La commune de Pechbonnieu avait accordé à Marine Le Pen 20,41% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 29,82% et 20,65% des voix. Le deuxième tour ne sera pas plus favorable à la candidate du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 61,03% contre 38,97% pour Le Pen.

Le RN ne convainquait pas à Pechbonnieu en 2022, lors des élections des députés, avec 18,6% au premier tour, contre 30,28% pour Anne Stambach-Terrenoir (Nupes), Pechbonnieu étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Haute-Garonne. Pas de changement au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Jean-Luc Lagleize (Ensemble !) pour le leadership localement.

Dans la localité, 18,51% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,01% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 767 euros/an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 870 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,35%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,84%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,03%), témoigne d'une population instruite à Pechbonnieu, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,57% au premier tour et seulement 49,23% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 539 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 17,41% étaient restés chez eux, contre une abstention de 20,41% au second tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des ménages combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont susceptibles de ramener les électeurs de Pechbonnieu dans les isoloirs.