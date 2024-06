En direct

19:51 - À Pérols, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Pérols, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,58% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 13,52% à Pérols le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (4,84%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (3,67%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,19%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 21% sur place.

18:42 - Une progression notable du Rassemblement national à Pérols en 5 ans Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Pérols entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 30% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Pérols le 9 juin dernier Le verdict qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents semble donc aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Dans le détail, 1668 votants de Pérols se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, enregistrait 37,35% des suffrages contre Valérie Hayer à 16,08% et Raphaël Glucksmann à 13,52%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Pérols au premier tour de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,97% contre 28,52% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,15% et 12,09% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 46,15% contre 53,85%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives sera très scruté. Il y a deux ans, lors des législatives à Pérols, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 25,85% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,29% pour Patricia Miralles (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (65,23%). Patricia Miralles s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Pérols Comment la population de Pérols peut-elle impacter les résultats des élections législatives ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,79% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (80,79%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3 706 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,89%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,2%) indique des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,36% à Pérols, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Pérols (34470) ? À Pérols, l'une des clés de ce scrutin législatif sera immanquablement la participation. L'inflation dans le pays combinée avec les craintes liées à la guerre en Ukraine, pourraient potentiellement augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Pérols. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 8 065 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,66% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,58% au premier tour, ce qui représentait 6 257 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 45,65% au premier tour et seulement 45,68% au deuxième tour. Quel député succédera à Patricia Miralles dans la 1ère circonscription de l'Hérault ?