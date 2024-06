Résultat des législatives à Perrecy-les-Forges : l'élection 2024 en direct

La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Perrecy-les-Forges pendant la dernière élection présidentielle avec pas moins de 35,66% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,74% et 16,03% des voix. Perrecy-les-Forges n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 4,25% des voix. Au second tour, la candidate du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 58,12%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Perrecy-les-Forges

La structure démographique et socio-économique de Perrecy-les-Forges détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 14,96% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 36,99% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (23,46%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 595 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,06%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,57%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Perrecy-les-Forges mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 41,34% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.