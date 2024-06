En direct

19:48 - Un résultat aux législatives entre 15% et 16% à Perreux pour la nouvelle coalition de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Nouveau Front populaire ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 9,08% à Perreux pour ce tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 16% sur place. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Perreux, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 15,81% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression éclair du RN à Perreux Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 16 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la victoire du RN à Perreux Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Perreux, avec 41,7%, soit 349 voix. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 15,29% et François-Xavier Bellamy à 10,51%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Perreux ? L'élection suprême est sans doute la clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 29,59% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Perreux. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,25%. Perreux n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 7,88% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,24% contre 51,76%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Perreux ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indicateur précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 à Perreux ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 18,45% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Loire, alors que les candidats Les Républicains réuniront 27,80% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Les Républicains avec 36,64% contre 63,36% pour les vainqueurs. Antoine Vermorel-Marques remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Perreux : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Perreux, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec une population de 2 099 habitants répartis dans 922 logements, cette commune présente une densité de 51 hab par km². L'existence de 120 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (12,15%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,9% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 7,97%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2451,28 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour résumer, Perreux incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Perreux Au cours des précédents scrutins électoraux, les 2 264 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, pendant les européennes, 1 637 personnes en âge de participer à une élection à Perreux avaient pris part à l'élection (soit 52,17%), à comparer avec une participation de 51,72% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 48,79% au premier tour et seulement 43,55% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Perreux cette année ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017.