Résultat des législatives à Pertuis : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 24% et 28% à Pertuis lors de ce premier tour La Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste Glucksmann avait obtenu 14,14% à Pertuis il y a quelques jours. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 28% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (8,99%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,86%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,23%). Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Pertuis, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 24,1% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,46% pour Yannick Jadot, 2,59% pour Fabien Roussel et 1,7% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a vivement progressé à Pertuis Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Pertuis entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 27% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 35,88% à Pertuis début juin Une autre expérience électorale, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il convient d'étudier avec attention. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous occupe maintenant. Dans le détail, 2738 votants de Pertuis ont en effet préféré le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a convaincu 35,88% des voix contre Raphaël Glucksmann à 14,14% et Valérie Hayer à 12,84%.

14:32 - Pertuis avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection présidentielle. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,45% contre 25,79% pour Emmanuel Macron. Pertuis n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 20,54% et 8,75% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 47,51% contre 52,49%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Pertuis Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera une des clés pour ces élections de l'Assemblée 2024 au niveau local, comme au niveau national. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Pertuis en 2022, lors des élections du Parlement, avec 19,36% au premier tour, contre 30,15% pour Jean-François Lovisolo (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Pertuis étant partie intégrante de la 5ème circonscription du Vaucluse. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés LREM avec 43,02% contre 56,98% pour les vainqueurs. Jean-François Lovisolo conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Pertuis Comment les habitants de Pertuis peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 296 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,72%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,28%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 6 781 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,8%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,29%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Pertuis mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,17% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Abstention à Pertuis : les leçons des précédentes élections À Pertuis (84120), l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,55% au premier tour. Au deuxième tour, 57,76% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Pertuis cette année ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 28,88% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 28,59% au second tour. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des Français serait par exemple susceptible d'impacter la participation à Pertuis.