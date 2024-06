En direct

19:50 - Un bloc de gauche évalué entre 28% et 32% à Pins-Justaret pour ces législatives La Nupes ayant explosé en vol, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Pins-Justaret, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,65% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,43% pour Yannick Jadot, 2,97% pour Fabien Roussel et 3,4% pour Anne Hidalgo). Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 18,33% à Pins-Justaret. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 6,81% de Manon Aubry (LFI), les 6,3% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,89% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul de 32% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a vivement progressé à Pins-Justaret en 5 ans Alors que conclure de tous ces chiffres ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à près de 32% à Pins-Justaret ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,11% dans la moyenne nationale pour le RN à Pins-Justaret début juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est majeur. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc aussi comme pertinent au moment du scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN présentée par Bardella qui s'affichait en tête des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Pins-Justaret, avec 33,11% des voix exprimées, soit 652 voix, devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 18,33%, et la liste de Valérie Hayer avec 13,1%.

14:32 - Pins-Justaret avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement la présidentielle qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour une meilleure marque aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait engrangé 24,28% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 25,99%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,28% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,02%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 41,41% contre 58,59%).

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Pins-Justaret ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Pins-Justaret, récoltant 24,41% des voix sur place, contre 28,65% pour Christine Arrighi (Nupes). Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Comment la composition démographique de Pins-Justaret façonne les résultats électoraux ? La démographie et le contexte socio-économique de Pins-Justaret contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 46,91% de population active et une densité de population de 980 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 9,28% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 484 €/an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 781 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,89%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,44%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Pins-Justaret mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,25% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières législatives à Pins-Justaret : les chiffres clés Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,23% des électeurs de Pins-Justaret (Haute-Garonne). Le taux d'abstention était de 44,88% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,62% au premier tour. Au deuxième tour, 51,97% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Pins-Justaret ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,14% dans la ville. L'abstention était de 22,59% au deuxième tour.