En direct

19:49 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de la Nupes à Pinsaguel ? L'autre question qui accompagne ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait terminé à 18,52% à Pinsaguel pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 34% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,88%), de l'EELV Marie Toussaint (7,49%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,13%). Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Pinsaguel, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 29,06% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Pinsaguel ? Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais quelques lignes directrices se distinguent… La progression du RN semble déjà puissante à Pinsaguel entre le score de Jordan Bardella en 2019 (24,2%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (31,28%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points comparé à 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un 31,28% dans la moyenne nationale pour le RN à Pinsaguel au début du mois En deux ans, ce fragile équilibre a été brisé, en France comme dans beaucoup de villes. Le 9 juin en effet, à Pinsaguel, la liste RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 31,28% des voix devant Raphaël Glucksmann à 18,52% et Valérie Hayer à 12,92%. Si on entre dans le détail, 397 votants se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Quel candidat a gagné l'élection présidentielle en 2022 à Pinsaguel ? C'est sans doute la présidentielle qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives 2022 à Pinsaguel que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 20,82% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 28,71%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 23,16% et Marine Le Pen avec 20,82%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 40,31% contre 59,69%).

12:32 - Quel score pour la majorité ce soir à Pinsaguel ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés au niveau local. Les législatives 2022 à Pinsaguel ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 20,94% dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription de la Haute-Garonne, alors que les candidats La République en Marche réuniront 29,41% des voix. Au deuxième round, c'est encore Sandrine Mörch qui cumulera le plus de voix, avec 51,45% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Élections législatives à Pinsaguel : un éclairage démographique Quel impact aura la population de Pinsaguel sur le résultat des élections législatives ? Avec 30% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,04%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,74%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (12,12%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,29%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Pinsaguel mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,75% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - L'abstention aux législatives à Pinsaguel L'un des facteurs principaux de ces législatives sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Pinsaguel. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,76% au premier tour. Au deuxième tour, 52,06% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Pinsaguel ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 81,55% au niveau de la localité, contre une participation de 77,81% au deuxième tour, ce qui représentait 1 662 personnes.