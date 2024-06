Résultat des législatives à Ploemeur : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Ploemeur La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, avance sans garantie. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait glané 19,84% à Ploemeur il y a quelques jours. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 31% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Ploemeur, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 23,67% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Ploemeur ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà solide à Ploemeur entre le score de Jordan Bardella en 2019 (16,29%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,76%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 23,76% pour le RN à Ploemeur début juin Le résultat de ce 30 juin au soir fera sans doute écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections du Parlement européen à Ploemeur. Le mouvement a convaincu 23,76% des voix, soit 2186 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 20,65% et Raphaël Glucksmann à 19,84%.

14:32 - Ploemeur avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection suprême. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Ploemeur lors du premier tour de la présidentielle avec 37,32%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 17,47%. Ploemeur n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 16,67% et 6,95% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 29,87% contre 70,13%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Ploemeur Se retourner sur le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous électoral du jour. Au premier tour des législatives 2022, Ploemeur, couverte par la 5ème circonscription du Morbihan, verra le binôme Divers droite l'emporter avec 38,11%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 10,24%. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Lysiane Métayer (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Ploemeur : législatives et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Ploemeur se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 18 591 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 333 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 5 412 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (73,27%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 202 résidents étrangers, représentant 1,09% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 31,43% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 788,18 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Ploemeur, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Ploemeur : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections législatives ? La participation constituera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2024 à Ploemeur (56270). Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,8% au premier tour. Au second tour, 53,3% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Ploemeur ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 16 119 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 77,15% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 77,11% au second tour, soit 12 430 personnes. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des Français est de nature à ramener les électeurs de Ploemeur dans les bureaux de vote.