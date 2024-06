Résultat des législatives à Ploërdut : l'élection 2024 en direct

Chez les électeurs de Ploërdut, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec 21,98%, la candidate de l'extrême droite était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 25,91% et 25,47% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 53,33% devant Marine Le Pen (46,67%).

11:02 - Ploërdut : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La composition démographique et socio-économique de Ploërdut détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 16 habitants par km² et 39,3% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,41% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 10,33%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,04% et d'une population étrangère de 8,79% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,21%, comme à Ploërdut, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.