Résultat des législatives à Plouray : l'élection 2024 en direct

11:02 - Plouray : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Les données démographiques et socio-économiques de Plouray mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 20% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,98%. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (39,15%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 425 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,13% et d'une population immigrée de 9,37% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Plouray mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,95% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.