19:52 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Pointe-à-Pitre convoité La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, est électoralement incertain. Or il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives il y a deux ans à Pointe-à-Pitre. C'est néanmoins un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 83,63% des voix dans la commune. La gauche rééditait sa victoire au second tour avec 100,00%. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 12,2% à Pointe-à-Pitre le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 16,8% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,48% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,68% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 33% cette fois.

18:42 - À Pointe-à-Pitre, le Rassemblement national en embuscade Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN devrait s'élever à environ 18% à Pointe-à-Pitre. Une estimation qui concorde avec les électeurs également gagnés par le parti dans la commune sur la même période (23,93% pour Jordan Bardella en 2019 et 27,13% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Le RN à son niveau national à Pointe-à-Pitre il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est évocateur. Il y a quelques semaines en effet, à Pointe-à-Pitre, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, glanant 27,13% des votes contre Manon Aubry à 16,8% et Valérie Hayer à 12,2%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Pointe-à-Pitre au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement la présidentielle qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 15,9% contre 57,77% pour Jean-Luc Mélenchon. Pointe-à-Pitre n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, avec seulement 13,55% et 3,93% des voix. Marine Le Pen va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 68,09% contre 31,91% pour Macron.

12:32 - Que peuvent enseigner les scores des législatives 2022 pour Pointe-à-Pitre ? Regarder le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Pointe-à-Pitre, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 10,05% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 83,63% pour Olivier Serva (Divers gauche) au premier tour. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Comment la composition démographique de Pointe-à-Pitre façonne les résultats électoraux ? Les données démographiques et socio-économiques de Pointe-à-Pitre mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 40% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 36,46%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 13 436 € par an peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,77% et d'une population étrangère de 10,08% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 9,83% à Pointe-à-Pitre, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

09:32 - C'est l'heure de voter à Pointe-à-Pitre : les législatives débutent Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 16,61% des personnes habilitées à participer à une élection à Pointe-à-Pitre avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 17,98% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 25,71% au premier tour. Au second tour, 28,79% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 48,14% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 47,34% au deuxième tour, soit 5 340 personnes.