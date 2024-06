En direct

19:50 - À Pont-Scorff, quels pourraient être les reports des voix de gauche ? L'autre incertitude qui enveloppe ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Pont-Scorff, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,1% des votes dans la localité. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre par les instituts de sondage ? Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 16,23% à Pont-Scorff. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total de 28% sur place.

18:42 - Une progression notable du RN à Pont-Scorff Alors que déduire de cette avalanche de données ? Alors que sur la France entière, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Pont-Scorff le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste de Bardella qui s'est arrogée les européennes 2024 à Pont-Scorff, avec 32,56% des suffrages devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 16,23%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 15,55%.

14:32 - Pont-Scorff avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Pont-Scorff avec 26,31% contre 28,81% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,65% et 6,89% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 41,74% contre 58,26%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Revenir sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des législatives 2022, Pont-Scorff, couverte par la 6ème circonscription du Morbihan, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 33,01%, alors que le RN restera derrière à 22,74%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (55,58% contre 44,42% pour le RN). Jean-Michel Jacques remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Pont-Scorff : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans la ville de Pont-Scorff, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des législatives. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 23,02% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2185,19 € par mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 575 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,02%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,36%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Pont-Scorff mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,06% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Pont-Scorff L'analyse des consultations politiques passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Au moment des dernières européennes, le taux de participation représentait 55,4% des inscrits sur les listes électorales de Pont-Scorff, à comparer avec un taux de participation de 52,08% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,75% au premier tour. Au second tour, 47,54% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Pont-Scorff pour les élections législatives 2024 ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,69% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 80,08% au second tour, ce qui représentait 2 528 personnes.