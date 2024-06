18:42 - Le RN a fortement progressé à Pontarlier

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN arrive à environ 20% voire plus à Pontarlier ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.