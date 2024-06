En direct

19:49 - Un résultat aux législatives entre 29% et 39% à Port-Louis pour la nouvelle union de la gauche ? La Nupes étant déjà morte, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Front populaire ? La liste Glucksmann avait atteint 21,99% à Port-Louis il y a quelques jours. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 39% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Port-Louis, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 29,53% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,82% pour Yannick Jadot, 3,35% pour Fabien Roussel et 2,16% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN à Port-Louis lors des législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN semble déjà solide à Port-Louis entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,79%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (21,42%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points en comparaison de 2022 en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le Rassemblement national battu à Port-Louis lors des élections européennes Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Raphaël Glucksmann l'emportait en effet à Port-Louis lors des élections européennes il y a quelques jours, avec 21,99%. La liste a repoussé le RN de Jordan Bardella à la deuxième position avec 21,42% des suffrages.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Port-Louis au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. La ville de Port-Louis avait offert à Marine Le Pen 17,86% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 29,38% et 23,11% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 67,23% contre 32,77% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 Le résultat des législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Port-Louis, comptant 13,43%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 36,42% des voix. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Port-Louis aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Port-Louis, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec 21% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 14,32%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (66,17%) met en avant l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (59,76%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 380 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,31%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,15%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 25,9%, comme à Port-Louis, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

09:32 - Port-Louis : analyse du niveau d'abstention aux élections législatives Au cours des dernières années, les 2 781 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes de début juin, parmi les 2 325 personnes en âge de voter à Port-Louis, 38,41% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 39,46% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,24% au premier tour et seulement 40,9% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.