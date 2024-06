En direct

19:51 - Un résultat aux législatives entre 30% et 38% à Portet-sur-Garonne pour la nouvelle union de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance sans garantie. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Portet-sur-Garonne, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,57% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 18,48% à Portet-sur-Garonne. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 38% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (11,99%), de Marie Toussaint (6,09%) ou encore de Léon Deffontaine (3,06%).

18:42 - À Portet-sur-Garonne, des candidats RN favoris ? Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de résultats. Mais des indices se dégagent… Le Rassemblement national devrait atteindre près de 30% à Portet-sur-Garonne lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les européennes se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ un tiers des voix dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la commune.

15:31 - Un 29,79% dans la moyenne nationale pour le RN à Portet-sur-Garonne le 9 juin dernier Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Portet-sur-Garonne, avec 29,79% des voix (1101 voix) devant la liste portée par Raphaël Glucksmann avec 18,48%, suivie par la liste de Manon Aubry avec 11,99%.

14:32 - 25,85% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Portet-sur-Garonne La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Il faut noter que le RN avait récolté au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 à Portet-sur-Garonne que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait accumulé 21,08% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 25,85%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 24,64% et Marine Le Pen avec 21,08%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 40,89% contre 59,11%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Portet-sur-Garonne ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Portet-sur-Garonne, obtenant 21,49% des voix sur place, contre 30,57% pour Christine Arrighi (Nupes). Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

11:02 - Élections législatives à Portet-sur-Garonne : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Portet-sur-Garonne émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 9 805 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 169 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 2 790 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 25,26% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 595 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 10,98%, contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, près de 36,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 531,88 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, Portet-sur-Garonne incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Portet-sur-Garonne ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des consultations politiques antérieures. Au moment des européennes du mois de juin 2024, 43,62% des personnes habilitées à voter à Portet-sur-Garonne avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 44,67% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,97% au premier tour. Au deuxième tour, 49,77% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 587 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,23% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 19,4% au premier tour.