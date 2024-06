En direct

19:48 - Le Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, reste un mystère. La liste Glucksmann avait glané 10,99% à Pouilly-les-Nonains pour ces élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,79% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,48% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,18% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 19% sur place. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 15,63% des bulletins dans la localité.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 14 points à Pouilly-les-Nonains Que tirer de cette avalanche de scores ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 40,04% à Pouilly-les-Nonains le 9 juin Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. Il y a quelques semaines en effet, à Pouilly-les-Nonains, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 40,04% des votes face à Valérie Hayer à 15,23% et Raphaël Glucksmann à 10,99%. Ce sont alors 368 votants qui ont été séduits par le RN dans la cité.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Pouilly-les-Nonains ? C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 29,57% contre 31,6% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 13,48% et 5,61% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 44,42% contre 55,58%.

12:32 - À Pouilly-les-Nonains, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives à Pouilly-les-Nonains, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 21,12% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,09% pour Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 67,22%. Antoine Vermorel-Marques conservait donc son avance sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Pouilly-les-Nonains : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Pouilly-les-Nonains, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,13%. En outre, le taux de ménages propriétaires (80,83%) souligne le poids des questions concernant le logement et l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2211,04 € par mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 833 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,95%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,7%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Pouilly-les-Nonains mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,99% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

09:32 - C'est l'heure de voter à Pouilly-les-Nonains : les législatives débutent À Pouilly-les-Nonains, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,5% au premier tour et seulement 50,43% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Pouilly-les-Nonains ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 14,87% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 16,62% au second tour.