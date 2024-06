Résultat des législatives à Prée-d'Anjou : l'élection 2024 en direct

15:36 - Prée-d'Anjou avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022

La présidentielle est incontestablement la clé pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 16,2% contre 49,8% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 11,42% et 5,98% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 30,45% contre 69,55%.