En direct

19:50 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Puiseux-en-France ? La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait atteint 9,61% à Puiseux-en-France pour ce tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître aux législatives, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 33% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections des députés à Puiseux-en-France, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 26,63% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 12 points à Puiseux-en-France Que peut-on tirer de l'ensemble de ces données ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà avancé de 12 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive à près de 32% voire plus à Puiseux-en-France ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Puiseux-en-France le 9 juin dernier ? Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Puiseux-en-France. Le mouvement a séduit 35,59% des votes, soit 415 voix dans la ville, face à Manon Aubry à 17,67% et Valérie Hayer à 11,41%.

14:32 - 27,09% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle à Puiseux-en-France Performance notable : le RN avait récolté au premier tour un meilleur score aux législatives il y a deux ans à Puiseux-en-France que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La leader de la formation avait rassemblé 23,03% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 27,09%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 25,97% et Marine Le Pen avec 23,03%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 44,22% contre 55,78%).

12:32 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Puiseux-en-France ? Le RN ne convainquait pas dans la commune de Puiseux-en-France il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 24% au premier tour, contre 26,63% pour Arnaud Le Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Puiseux-en-France votant pour la 9ème circonscription du Val-d'Oise. Cette entrée en matière en demi-teinte n'empêchera pas le RN de l'emporter au second tour avec 24%.

11:02 - Élections législatives à Puiseux-en-France : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les électeurs de Puiseux-en-France peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 8,58% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 663 hab/km² et 51,26% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,08%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 049 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,70% et d'une population étrangère de 7,95% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,03% à Puiseux-en-France, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Puiseux-en-France : scrutin en cours Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Début juin, lors des européennes, le taux de participation atteignait 45,8% des inscrits sur les listes électorales de Puiseux-en-France. La participation était de 44,42% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,27% au premier tour. Au second tour, 40,06% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Puiseux-en-France ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 529 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 67,99% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 73,03% au premier tour, c'est-à-dire 1 847 personnes.