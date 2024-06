Résultat des législatives à Puybrun : l'élection 2024 en direct

15:36 - 29,11% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Puybrun

L'élection à la présidence de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Puybrun. Marine Le Pen engrangeait 29,11% au 1er round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,8% et 14,63% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean Lassalle, avec 6,83% des suffrages. Avec 49,73%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,27%.