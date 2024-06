Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Puyoô il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 20,48% au premier tour, contre 32,98% pour David Habib (Divers gauche), Puyoô votant pour la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Il ne fera pas mieux au second tour, le parti laissant également le binôme Divers gauche finir gagnant.

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Puyoô comme partout ailleurs. Avec une population de 1 098 habitants répartis dans 597 logements, cette localité présente une densité de 123 hab par km². Ses 104 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (76,21%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 22,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 42,58% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1158,70 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Puyoô, les problématiques locales, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, se joignent aux objectifs français.

Les législatives à Puyoô ont lieu aujourd'hui

En ce 30 juin, cela fait seulement trois semaines que les 809 inscrits sur les listes électorales de la ville ont exercé leur droit de vote aux européennes. Lors des précédentes législatives, en 2022, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a obtenu 131 sièges à l'Assemblée, tandis que le parti de Jordan Bardella en grapillait 89. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'extrême-droite, de la majorité présidentielle, du bloc de gauche réussira à capter le plus de voix à Puyoô (64270) ? Pour voter, les électeurs de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Puyoô. La publication des résultats du premier tour à Puyoô commencera ici dès 20h.