19:51 - À Quéven, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est un saut dans le vide. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 17,94% à Quéven. Un chiffre qui devrait croître aux législatives, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Quéven, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 24,82% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 11 points à Quéven Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 27% à Quéven ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Quéven il y a trois semaines Le résultat des élections il y a quelques semaines est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc comme encore plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes à Quéven. Le bulletin a convaincu 30,17% des suffrages, soit 1236 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 18,53% et Raphaël Glucksmann à 17,94%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Quéven lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection suprême qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Quéven lors du premier tour de la présidentielle avec 34,46%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,13%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,37% et 5,72% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 36,69% contre 63,31%.

12:32 - Quel score à Quéven pour Ensemble ce dimanche soir ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Quéven, comptant 19,64%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 37,56% des voix. Sur la commune de Quéven, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie lors du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour Jean-Michel Jacques dans la localité.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Quéven Dans la commune de Quéven, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec 42,03% de population active et une densité de population de 359 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 7,83% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (85,07%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 923 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,52%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,36%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Quéven mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,78% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Quéven pour les législatives L'un des critères forts de ce scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute le taux de participation à Quéven (56530). Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,57% au premier tour. Au second tour, 49,84% des citoyens ne se sont pas déplacés. Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,68% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 22,97% au second tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des familles serait susceptible d'impacter la participation à Quéven.