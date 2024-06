En direct

19:51 - À Quincy-sous-Sénart, que vont choisir les électeurs de la gauche ? La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 11,29% à Quincy-sous-Sénart. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 20,54% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,59% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,64% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 38% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Quincy-sous-Sénart, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 35,87% des votes dans la commune. Une percée à affiner enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par le RN à Quincy-sous-Sénart Que tirer de cette combinaison de chiffres ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Quincy-sous-Sénart entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 25% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 27,68% dans la moyenne nationale pour Bardella à Quincy-sous-Sénart le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Quincy-sous-Sénart, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris la première place, avec 27,68% des votes contre Manon Aubry à 20,54% et Valérie Hayer à 12,58%.

14:32 - 31,88% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 à Quincy-sous-Sénart C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Dans la commune de Quincy-sous-Sénart, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 18,86%, la cheffe du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 31,88% et 24,3% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 61,89% devant Marine Le Pen (38,11%).

12:32 - À Quincy-sous-Sénart, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Quincy-sous-Sénart, cumulant 17,86% des votes sur place, contre 35,87% pour Nadhera Beletreche (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 45,76% contre 54,24% pour les vainqueurs. Nadhera Beletreche remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Quincy-sous-Sénart : perspectives électorales Quel impact aura la population de Quincy-sous-Sénart sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,7% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur le travail. Avec 48,36% de population active et une densité de population de 1688 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Un salaire moyen mensuel net de 2458,04 € par mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 517 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 14,39% et d'une population immigrée de 20,37% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Quincy-sous-Sénart mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,84% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Quincy-sous-Sénart ? Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Quincy-sous-Sénart, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,76% au premier tour. Au deuxième tour, 56,42% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Quincy-sous-Sénart ? En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 528 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,57% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 31,37% au second tour.