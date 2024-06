Résultat des législatives à Quistinic : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 26,07% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Quistinic. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,33% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22,67%. Yannick Jadot devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 6,68% des voix. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,73% contre 54,27%.

Quistinic : démographie, élections et stratégies politiques

Quel portrait faire de Quistinic, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 421 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 69 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 422 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 16,54% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 30,19% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,34% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 50,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 786,71 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Quistinic incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.