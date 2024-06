Résultat des législatives à Rai : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Rai, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 28,68% des votants ayant voté pour son binôme, contre 34,69% pour Véronique Louwagie (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 58,00%. Véronique Louwagie s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Rai

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Rai comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 427 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 58 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,82% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 40,1% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 37,5% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 370,05 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour résumer, Rai incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.