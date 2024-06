Résultat des législatives à Rânes : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comprendre l'électorat de Rânes : un regard sur la démographie locale

Devant le bureau de vote de Rânes, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Dotée de 612 logements pour 1 047 habitants, la densité de la ville est de 30 hab/km². Ses 57 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (29,08%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 47,48% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 37,7% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 817,23 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Rânes, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.