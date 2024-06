En direct

19:47 - Que vont décider les supporters de la gauche à Rémalard en Perche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Nouveau Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Rémalard en Perche, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,52% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment glané 11,43% à Rémalard en Perche pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (4,47%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (4,34%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,92%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 19% sur place.

18:42 - À Rémalard en Perche, des candidats RN favoris ? Que conclure de cette masse de chiffres ? La progression du RN semble déjà forte à Rémalard en Perche entre le score de Jordan Bardella en 2019 (30,38%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (34,95%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN une progression de près de quinze points comparé aux élections de 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 28% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Rémalard en Perche aux européennes Une autre élection, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il est bon d'observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. 34,95% des suffrages se sont en effet dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Rémalard en Perche, devant Valérie Hayer à 17,74% et Raphaël Glucksmann à 11,43%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé avec pas moins de 266 électeurs de Rémalard en Perche.

14:32 - Quel a été le dénouement de la présidentielle 2022 à Rémalard en Perche ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Rémalard en Perche lors du premier tour de la présidentielle avec 31,42%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,53%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 16,22% et 6,95% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,32% contre 54,68%.

12:32 - À Rémalard en Perche, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Aux législatives en 2022 à Rémalard en Perche, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 20,33% des votants étant convaincus par son binôme, contre 30,95% pour Véronique Louwagie (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 65,46%. Véronique Louwagie s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Rémalard en Perche : une analyse socio-démographique Dans les rues de Rémalard en Perche, les élections sont en cours. Avec une population de 1 896 habitants répartis dans 1 414 logements, cette ville présente une densité de 94 habitants par km². Ses 189 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 14,23% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 36,88% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,43% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 58,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 769,44 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Rémalard en Perche, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Rémalard en Perche : retour sur la participation aux dernières législatives Le taux d'abstention constituera l'un des critères principaux des législatives à Rémalard en Perche. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,66% dans la commune. Le taux de participation était de 80,72% au deuxième tour, soit 1 097 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,58% au premier tour. Au second tour, 54,45% des votants ont exercé leur droit de vote. Les habitants des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ?