19:53 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des électeurs de la Nupes à Remire-Montjoly ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en séduire une partie. La Nupes était absente aux dernières législatives à Remire-Montjoly. On trouvait un ticket Régionaliste sur la première marche au premier tour, avec 35,37% des voix. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est Jean-Victor Castor (Régionaliste ) Régionaliste qui l'emportait. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 15,22% à Remire-Montjoly. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 18,26% de Manon Aubry (LFI), les 10,19% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,04% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 44% cette fois.

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN lors des législatives à Remire-Montjoly ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et en 2024, on constate une progression de 2 points à Remire-Montjoly. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les intentions de vote offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 15 points par rapport à l'élection législative 2022. Assez pour anticiper 15% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Le Rassemblement national à 23,56% à Remire-Montjoly au début du mois Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Remire-Montjoly, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, l'a emporté, cumulant 23,56% des voix contre Manon Aubry à 18,26% et Raphaël Glucksmann à 15,22%. Ce qui correspond à 520 votes dans la cité.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Remire-Montjoly lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du président de la République qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait affiché au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans à Remire-Montjoly que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait rassemblé 16,66% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 44,58%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 17,08% et Marine Le Pen avec 16,66%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,54% contre 43,46%).

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Remire-Montjoly ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Remire-Montjoly il y a deux ans, lors des législatives, avec 7,08% au premier tour, contre 35,37% pour Boris Chong-Sit (Régionaliste), Remire-Montjoly étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Guyane. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Les enjeux locaux de Remire-Montjoly : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Remire-Montjoly est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 27 274 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 533 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 23,46% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 3,16% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 5 507 résidents étrangers, soit 21,35% de la population, favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 106 €/an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,66%, synonyme d'une situation économique instable. À Remire-Montjoly, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Election à Remire-Montjoly : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Remire-Montjoly, le taux de participation constituera incontestablement l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 66,26% au premier tour et seulement 66,23% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 13 232 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 45,85% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 46,14% au second tour.