Résultat des législatives à Rezé : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Rezé pour ces législatives ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Front populaire ? La réserve de voix semble conséquente à Rezé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Rezé, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 49,55% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 25,36% à Rezé. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 54% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement à Rezé lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le RN pourrait s'approcher de 20% à Rezé lors du premier tour de ces législatives si la dynamique décrite par les européennes du 9 juin se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30 à 35% des votes dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est assez risquée, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Bardella battu à Rezé lors des élections de juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le RN n'a pas séduit il y a quelques jours en effet, à Rezé, la liste de Jordan Bardella atteignant 14,79% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Raphaël Glucksmann qui a terminé première avec 25,36%.

14:32 - À Rezé, le résultat de la présidentielle résonne toujours Point à retenir : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour une meilleure marque aux législatives à Rezé que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Elle avait rassemblé 11,52% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 34,78%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 27,49% et Marine Le Pen avec 11,52%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 22,78% contre 77,22%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Rezé ? Le nombre de votes en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant localement pour ces élections des députés 2024. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Rezé, grattant 8,43% des votes sur place, contre 49,55% pour Julie Laernoes (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 36,37% contre 63,63% pour les vainqueurs. Julie Laernoes conservait donc son avance sur place.

11:02 - Rezé : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Rezé est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 42 998 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 217 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 11 418 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (77,12%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 2 177 résidents étrangers, soit 5,06% de la population, favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,9%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2374,37 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Rezé, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Rezé ? Le taux de participation sera incontestablement un facteur important de ces élections législatives à Rezé (44400). Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,22% au premier tour et seulement 48,16% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Rezé cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 31 165 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 25,05% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 28,44% au deuxième tour.